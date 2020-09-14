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    • 14.09.2020 17:38
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    • 14.09.2020 17:39
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    Son dakika: Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engelllendi!

    tarafından, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 ne erişim, ve tarafından engellendi.

    DHA
    68 bahis sitesine erişim engeli!

    Valiliği'nce yapılan açıklamada, tarafından, 'de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan sitelerine yönelik araştırma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

    Açıklamada, "Faaliyetler esnasında 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği belirlenen 68 adet internet sitesinin, herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarına internet yoluyla erişim sağlanması suretiyle Türkiye'den oynanmasına imkan sağladıkları tespit edilmiştir. 'Yasadışı Bahis' suçu kapsamında olan internet sitelerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek erişeme engellenmesi sağlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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