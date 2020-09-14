ASDEP sonuçları açıklandı mı? 2020 ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 ASDEP sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişinin giriş yaptığı ASDEP mülakatlarıyla ilgili detaylı bilgiler araştırılıyor. ASDEP sözlü mülakatlarına binlerce kişi giriş yapmıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamayla ASDEP sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmuştu.

ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alım sonuçları hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, bakanlık olarak tüm vatandaşları koruma altına almaya çalıştıklarını kaydederek bunun için ellerinden geleni yaptıklarını ve ASDEP alım sonuçları hakkında da son değerlendirmeleri yaptıklarını kaydetti.