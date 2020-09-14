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    • 14.09.2020 18:55
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla 14 Eylül'ü 1.107,29 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla 14 Eylül'ü 1.107,29 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alarko GMYO 15,61 14,87 4,98
    Net Holding 2,35 2,24 4,91
    Borusan Mannesmann 13,31 12,69 4,89
    Klimasan Klima 14,85 14,18 4,72
    Doğuş Otomotiv 15,35 14,67 4,64
    Otokar 145,00 139,00 4,32
    Kerevitaş Gıda 5,35 5,14 4,09
    Hektaş 12,67 12,26 3,34
    Şişe Cam 6,43 6,23 3,21
    Çelebi 71,50 69,35 3,10
    Akçansa 12,74 12,36 3,07
    Kardemir (D) 3,15 3,07 2,61
    Gözde Girişim 5,53 5,39 2,60
    Trakya Cam 4,20 4,10 2,44
    Soda Sanayii 7,20 7,04 2,27
    Anadolu Cam 5,48 5,36 2,24
    Emlak Konut GMYO 1,83 1,79 2,23
    Aksa 6,97 6,82 2,20
    Enerjisa Enerji 8,71 8,53 2,11
    Tat Gıda 10,84 10,63 1,98



    Kaynak: AA

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 14 Eylül BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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