Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla 14 Eylül'ü 1.107,29 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|15,61
|14,87
|4,98
|Net Holding
|2,35
|2,24
|4,91
|Borusan Mannesmann
|13,31
|12,69
|4,89
|Klimasan Klima
|14,85
|14,18
|4,72
|Doğuş Otomotiv
|15,35
|14,67
|4,64
|Otokar
|145,00
|139,00
|4,32
|Kerevitaş Gıda
|5,35
|5,14
|4,09
|Hektaş
|12,67
|12,26
|3,34
|Şişe Cam
|6,43
|6,23
|3,21
|Çelebi
|71,50
|69,35
|3,10
|Akçansa
|12,74
|12,36
|3,07
|Kardemir (D)
|3,15
|3,07
|2,61
|Gözde Girişim
|5,53
|5,39
|2,60
|Trakya Cam
|4,20
|4,10
|2,44
|Soda Sanayii
|7,20
|7,04
|2,27
|Anadolu Cam
|5,48
|5,36
|2,24
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,79
|2,23
|Aksa
|6,97
|6,82
|2,20
|Enerjisa Enerji
|8,71
|8,53
|2,11
|Tat Gıda
|10,84
|10,63
|1,98
Kaynak: AA