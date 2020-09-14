Yakın bir zaman yapılan duyuruya göre, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 60 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlan ise Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanmıştı. Başvurular 7 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Peki, Adli Tıp Kurumu hangi kadrolara personel alacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

İlana göre, Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı istihdam edilecek.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.

Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.