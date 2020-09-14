Yeni yıl için geri sayım devam ederken asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı merak konusu oldu. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiği duyurulmuştu. Bu kapsamda en çok araştırılan sorular arasında "Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?" sorusu yer alıyor. Peki, 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

2021 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.