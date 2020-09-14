Şehri hızlı trene hazır hale getirmek için de görev ve sorumlulukları bulunduğunu anlatan Ayhan, ''Şehrimize gelecek insanlara biz neyi sunacağız? Hangi hareket alanlarını oluşturacağız? Şehrimize gelen ziyaretçilere kaliteli zaman geçirecek ortamları sunabilecek miyiz? Tüm bu planları profesyonel olarak yapmak zorundayız. Böyle devasa projede biz mutlaka olumlu bir imaj oluşturmak zorundayız ki beklenen faydayı görelim. Sadece bir demir yolu hattıyla değil tüm dinamikleriyle birleşip yeni bir kentsel gelişme koridoru oluşturacağız. İlk gelişmenin hizmet sektörü alanında olmasını bekliyoruz. Çağı iyi okuyan, değişen turizm anlayışını takip eden bir il olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.