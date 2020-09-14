Milyonlarca kişi emekli olmak için çalışmaya devam ediyor. Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor. Her 3 şartı da tamamlayanlar emekli maaşına kavuşuyor. Taban aylık düzenlemesi ile emekli olanlara ek ödeme dahil en az bin 500 lira maaş bağlanırken; yıl ve yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olduğu için emekli olamayanlara ise toplu ödeme yapılıyor. Peki, SSK SGK ve Bağ-Kur birikmiş prim alma koşulları nelerdir? İşte detaylar

SSK SGK VE BAĞ-KUR BİRİKMİŞ PRİM NASIL ALINIR?

Bu kişiler, birikmiş primlerini toptan geri alabiliyor. Yasa, SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:



● Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.