



Özel okul velileri yemek-servis bedeli iadelerini beklerken, tüketici dernekleri okul ücretinde de böyle bir imkan olduğunu belirtiyor. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, özel okul ücretleriyle ilgili "Çocuğumuzu okula kaydederken uzaktan eğitim maddesi yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilir. Çünkü yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında fark var" açıklamasını yaptı.