Belirli tarihler aralığında başvuruları alınan İŞKUR TYP programına dair detaylar merak ediliyordu. Bu kapsamda okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvuruların başladığı açıklandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala birçok ilde TYP ile personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. Peki, MEB İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.

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