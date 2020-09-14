Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,45 1,49 -2,68 Vestel 17,20 17,50 -1,71 TAV Havalimanları 16,00 16,22 -1,36 Pegasus 47,80 48,38 -1,20 Coca Cola İçecek 45,08 45,50 -0,92 T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91 Karsan Otomotiv 2,99 3,01 -0,66 Turkcell 14,23 14,32 -0,63 Akbank 4,89 4,92 -0,61 İş Bankası (C) 5,03 5,06 -0,59 Arçelik 22,66 22,78 -0,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 2,05 -0,49 Vakıflar Bankası 4,09 4,11 -0,49 Doğan Holding 2,15 2,16 -0,46 Türk Hava Yolları 10,88 10,93 -0,46 Aygaz 11,60 11,65 -0,43 İskenderun Demir Çelik 7,22 7,25 -0,41 Anadolu Grubu Holding 16,95 17,02 -0,41 T. Halk Bankası 5,08 5,10 -0,39 Logo Yazılım 89,50 89,85 -0,39