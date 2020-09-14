Avrupa pay piyasalarında da cuma günü karışık bir seyir izlendi. Geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında, değerlenen avro karşısında herhangi bir aksiyon işareti verilmemesi sonrası avro/dolar paritesi yükseliş eğiliminde hareket ederken, pay piyasaları da haftalık bazda değer kazandı. Cuma günü pay piyasalarında dar bant içinde dalgalı bir seyir izlense de bir önceki hafta kapanışına göre İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,8 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artış kaydetti.

Asya borsaları ise yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki toparlanma pay piyasalarında risk iştahını artırırken, yıl sonu gelmeden Kovid-19 aşısının dağıtımına başlanabileceği yönündeki haberler de piyasaları destekledi. ABD ile Çin arasındaki gerilim ise piyasaların önündeki en önemli risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor.