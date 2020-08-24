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    • Ekonomi
    • 24.08.2020 16:56
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    • 24.08.2020 17:01
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    Kredi derecelendirme kuruluşu s'ten uyarısı: Yüksek risklerle karşı karşıya...

    Son dakika haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu s, bazı Alman larının “ finansmanı” nedeniyle önemli risklerle karşı karşıya bulunduklarını bildirdi. Alman bankaları, ticari gayrimenkul finansmanında Avrupa'nın en aktif finans kurumları arasında yer alıyor.

    Moody's'ten Almanya uyarısı

    s'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının neden olduğu kriz nedeniyle otel, ofis, iş merkezi, alışveriş merkezi, gibi ticari
    gayrimenkullerde düşen fiyatların ların portföylerindeki kredi-değer oranlarını olumsuz etkileme olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

    Moody's analisti Christina Holthaus, "Krizin süresine bağlı olarak, ödeme ertelemelerinin, temerrütlerin ve azalan teminat değerlerinin bankaların varlık kalitesinin kötüleşmesine, sorunlu kredilerin artmasına ve gelirlerin azalmasına neden olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Alman bankaları, finansmanında Avrupa'nın en aktif finans kurumları arasında yer alıyor. Moody's'in tahminlerine göre, banka gibi finans kurumları tarafından Avrupa Birliği'nde ticari gayrimenkul sektörüne verilen toplam kredi hacmi 2019'da yaklaşık 1,6 trilyon avro olurken, bunun yüzde 27'si Alman finans kurumları tarafından sağlandı.

    Ticari gayrimenkulde otel ve gıda dışı perakende sektörleri Kovid-19 salgının sebep olduğu krizden en çok etkilenirken, ofis için kullanılan gayrimenkullerin salgında ev ofislere olan trendden dolayı değer kaybettiği ifade ediliyor.

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