Böylece yazılımda duyulabilen ve duyulamayan frekanslarda her parça özelinde yırtık oluşturmayacak sesi öğrenerek seste bir değişim fark edildiği anda ikaz verilmesini sağlıyor. Bu sayede üretim durduruluyor.

Sistemin hata yakalama oranlarını artırarak üretim süreçlerindeki hatasız imalata katkı vermesi hedefleniyor. Şirket daha önce bazı hastalıklarını tedavisinde uygulanan ses dalgaları 'akustik rezonans' yöntemiyle presten çıkan parçalarda hata olup olmadığını tespit eden bir sistem geliştirmişti.