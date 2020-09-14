BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürün indirimleri yarın marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Kelly's Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği, Simbat İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem ve Dimes Çilekli ve Beyaz Çikolatalı Milkshake yer alıyor. İşte BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri

BİM 15 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

Simbat Jumbo Antep Fıstığı

• 400 g