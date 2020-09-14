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    • 14.09.2020 22:48
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    15 Eylül Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! Brezilya cevizi ve blueberry...

    15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürün indirimleri belli oldu. BİM'de kuruyemiş ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekerken Simbat Jumbo Antep Fıstığı, Simbat İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem, Simbat Karışık Kuruyemiş, Dimes Çilekli ve Beyaz Çikolatalı Milkshake, Kelly's Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği fiyat etiketiyle ön planda yer alıyor. İşte BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu indirim fırsatları

    takvim.com.tr
    BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu!

    BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürün indirimleri yarın marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Kelly's Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği, Simbat İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem ve Dimes Çilekli ve Beyaz Çikolatalı Milkshake yer alıyor. İşte BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 15 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Simbat Jumbo Antep Fıstığı
    • 400 g

    Simbat
    Brezilya Cevizi
    • 80 g

    Simbat
    Meyve Barı
    • 18 g
    • %100 meyveli

    Kelly's
    Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği
    • 280 g

    Party
    Chialı ve Domates Fesleğen Çeşnili Mısır Cipsi
    • 130 g

    Star Krak
    Tatlı Biber Çeşnili/Ballı Hardallı Popcorn
    • 100 g

    Bebeto
    Vişne Aromalı Yumuşak Şeker
    • 130 g

    Bebeto
    Tatlı Temalı Yumuşak Şeker
    • 25 g

    Cosby
    Sürpriz Hediyeli Şeker
    • 14 g

    Moji Lolli
    Lollipop Meyve Aromalı
    • 25 g
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    Haberler Ekonomi BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! Brezilya cevizi ve blueberry...
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