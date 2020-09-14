BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürün indirimleri yarın marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Kelly's Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği, Simbat İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem ve Dimes Çilekli ve Beyaz Çikolatalı Milkshake yer alıyor. İşte BİM 15 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri
BİM 15 EYLÜL SALI AKTÜEL KATALOĞU
Simbat Jumbo Antep Fıstığı
• 400 g
Simbat
Brezilya Cevizi
• 80 g
Simbat
Meyve Barı
• 18 g
• %100 meyveli
Kelly's
Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği
• 280 g
Party
Chialı ve Domates Fesleğen Çeşnili Mısır Cipsi
• 130 g
Star Krak
Tatlı Biber Çeşnili/Ballı Hardallı Popcorn
• 100 g
Bebeto
Vişne Aromalı Yumuşak Şeker
• 130 g
Bebeto
Tatlı Temalı Yumuşak Şeker
• 25 g
Cosby
Sürpriz Hediyeli Şeker
• 14 g
Moji Lolli
Lollipop Meyve Aromalı
• 25 g