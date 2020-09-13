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    • Ekonomi
    • 13.09.2020 Gazete
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    Yatırıma devam

    Pandemiye rağmen 120 milyon euroluk yatırımı sürdüren , ‘Sanayicinin cebinde parası olmaz. Ülkeme güveniyorum, yatırıma devam’ dedi.

    Yatırıma devam
    Ülkesinin geleceğine güvenen iş insanları yeni yatırımlarla faaliyetlerini genişletiyorlar. Bu isimlerden biri de 37 yıllık sanayici, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar. Yıllık 2 milyar doların üzerinde la ekonomiye katkı sağlayan Kibar, salgının en yoğun olduğu dönemde bile Güney Koreli ortağı Hyundai Motor Company ile birlikte yürüttüğü yeni nesil Hyundai i20'nin yatırımına bir gün bile ara vermeden tamamlamayı başardı. Kibar, "Biz yatırım ve üretim kültürüyle yetişmiş insanlarız. Bana göre sanayicinin cebinde parası olmaz, cebine gelen parayı yine sanayiye gömer. Büyüme budur zaten. Aksi mümkün değil" dedi.

    GIDA BÜYÜYOR
    Gıda yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Kibar, "360 çeşit sos, salça, ketçap üretimi yaptığımız gıda tarafında da çok olumlu gelişmeler var. 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha önce ürün satmadığımız pazarına satış yapıyoruz, Amerika'ya da ürün satmaya başladık" dedi.

    Bünyelerinde toplam 7.200 çalışanlarının olduğunu söyleyen Ali Kibar, "Kadromuzu muhafaza ederek süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

    FERİDE CEM

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