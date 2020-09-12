BİM Eylül ayında birçok şehre personel alımı yapacağını duyurdu. 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM kasiyer, kozmetik ve gıda personeli gibi bazı kadrolara alım yapıyor. Bu bağlamda hangi illerde alım yapılacağı iş arayanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih ediliyor. İşte alım yapılacak alanlar ve iller...
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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Pozisyon Adı-Şehir
( Engelli) İstanbul Bölge Mağaza Personeli-İstanbul(Asya)
Velibaba / Pendik Meyve-Sebze Personeli-İstanbul(Asya)
Hamidiye / Çekmeköy Meyve-Sebze Personeli-İstanbul(Asya)
Kozmetik Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Unlu Mamüller Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Kasa Reyon Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Meyve-Sebze Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Et-Şarküteri Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Küçükbakkalköy /Ataşehir Bölge Taze Gıda Personeli-İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli-İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Taze Gıda Personeli-İstanbul(Asya)
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli-Bursa
Özlüce / Nlüfer Bölge Taze Gıda Personeli-Bursa
İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli-İstanbul(Asya)
İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli
(Engelli) İstanbul Bölge Mağaza Personeli-İstanbul(Asya)
Velibaba / Pendik Meyve-Sebze Personeli-İstanbul(Asya)
Hamidiye / Çekmeköy Meyve-Sebze Personeli-İstanbul(Asya)
Kozmetik Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Unlu Mamüller Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Göktürk / Eyüp Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Altınova / Tekirdağ Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Fatih Mah. / Küçükçekmece Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Reşitpaşa / Avcılar Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Akçaburgaz / Esenyurt Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Engelli Personel İlanı İstanbul(Avr.)
Küçükbakkalköy/Ataşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Kasa Reyon Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Meyve-Sebze Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Et-Şarküteri Personeli-Bursa, İstanbul(Asya),
Küçükbakkalköy /Ataşehir Bölge Taze Gıda Personeli-İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli-İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Taze Gıda Personeli-İstanbul(Asya)
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli-Bursa
Özlüce / Nlüfer Bölge Taze Gıda Personeli-Bursa
İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli-İstanbul(Asya)
İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Göktürk / Eyüp Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Çukurambar / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Çukurambar / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Altınova / Tekirdağ Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Fatih Mah. / Küçükçekmece Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Reşitpaşa / Avcılar Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Akçaburgaz / Esenyurt Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Meyve-Sebze Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli
Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Avr.)
Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Depo Sevkiyat Şoförü İstanbul(Avr.)