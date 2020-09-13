Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies'in (CSIL) raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi. Rapora göre, Türkiye, 2019'da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. basamağa yükseldi. Türkiye, önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Rapora göre, geçen yıl en yüksek mobilya ihracatını 53,9 milyar dolarla Çin gerçekleştirirken, onu 11,5 milyar dolarla Polonya izledi.