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    • Ekonomi
    • 13.09.2020 Gazete
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    , küresel mobilya ında 6 basamak birden atladı

    Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli 'in () raporuna göre , küresel mobilya ında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi.

    Mobilya zirvede
    Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli 'in () raporuna göre , küresel mobilya ında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi. Rapora göre, Türkiye, 2019'da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. basamağa yükseldi. Türkiye, önceki yıla göre , , , , Romanya, ve gibi ülkeleri geride bıraktı. Rapora göre, geçen yıl en yüksek mobilya ihracatını 53,9 milyar dolarla gerçekleştirirken, onu 11,5 milyar dolarla Polonya izledi.
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