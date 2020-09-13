

13 ŞEHİRDE KONUT SATIŞ

1+1, 2+1 ve 3+1 konut satışı ilan bulunan toplam 13 şehir bulunuyor. Bu 13 şehrin arasında ön plana çıkanı ise Ankara. Başkentin farklı ile ve ilçelerinde yer alan konut projelerinden hem altı gelir grubu hemde orta gelir grubu için konut satışları yapılacağı duyuruldu.

Bunun yanında satış ilanı bulunan diğer şehirlerin listesi ise şu şekilde; Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, Ankara, Denizli, Hatay, Kars, Kastamonu, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Zonguldak.

TOKİ bu satışları iki ayrı şekilde yapıyor

* Alt Gelir Grubu Konut Satışları

* Orta Gelir Grubu Konut Satışları

TOKİ Başkanlığı'nın konut satışlarında yer alan alt gelir grubunda bulunan satışlar için başvurular ikamete göre yapılır. Ancak orta gelir grubunda bulunan konutlarda almak isteyen vatandaşlar başvurularını ikamet şartı olmadan yapabilirler.