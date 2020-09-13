Eskiden bir deyim vardı çamsakızı çoban armağanı diye. Çam sakızı çoban armağanı kişinin gücü oranında karşı tarafı mutlu etmek adına yaptığı eylem ve hediyesidir. Burada "Çam sakızı" sembolik bir durumdur. Küçük ve basit gibi görünse de çoban adına güzel bir armağan ve girişimdir. Fakat şuan artık o deyim geçerli değil. Artvin'in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor. Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.
Çoban armağanı sözü eskide kaldı
Artvin'in bir çok bölgesinde olduğu gibi Yusufeli İlçesi Kılıçkaya köyü ormanlardan toplanan çam sakızı, tarımla uğraşan köylünün alternatif geçim kaynağı. Köy sakinlerinden Ufuk Kurt, küçük yaştan itibaren topladığı çam sakızını şimdi değeri oldukça arttığını ifade etti.
"Çam sakızı çoban armağanı" değiminin eskide kaldığını kaydeden Kurt, "Şimdi kilosu 700-750 liradan satılıyor. Neredeyse çeyrekle aynı fiyattalar" dedi.
"Bir ağaçta en fazla 300-400 gram oluyor"
Çamsakızının genellikle köknar ağacında olduğunu belirten Kurt "Genelde köknar ağaçların bol olduğu ormanlara gidiyoruz. Bıçak yardımıyla araçların üzerinde olan sakızlarını topluyoruz. Taze çam sakızını çiğnemek için, eski olan ise toz haline getirip balla karıştırarak mide ağrısına iyi geldiği için tüketiyoruz. Bir ağaçta en fazla, 300 yada 400 gram toplanabilir. Oldukça zor bir iş. Ağaçların tepesine çıkıp inerken eline, ayağına yapışıyor. Üstün başın berbat oluyor. Herkesin yapacağı iş değil" diye konuştu.
"20 metrelik ağaçların tepesine çıkıyoruz"
Fahri Kuru ise toplamasının oldukça zahmetli olduğunu ifade ederek "Genelde köknar ağacında olur, bıçak yardımıyla toplanır. Belirli bölgelerde olur toplaması zordur, herkes çıkıp toplayamaz. 12 metre ile 20 metre uzunluğunda olan ağaçlar var. Tepesine kadar çıkıp topluyoruz. Bir günde 100 gramda toplarsın yarım kiloda toplarsın. Mide ağrısına iyi gelir diye biliyoruz. Babam 94 yaşında devamlı kullanıyor" şeklinde konuştu.
Çam Sakızının Yararları:
-Mideyi güçlendirmesinin yanında sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
-Diş etinde oluşan problemlerin giderilmesinde yardımcı olur.
-Solunum yolunu temizleme özelliğinden dolayı öksürüğe iyi gelir.
-İdrar yollarında meydana gelen hastalıklara iyi gelir.
-Sakızın sert olmasından dolayı çiğnendiğinde yüz kaslarının çalışmasını sağlar.
-Vücutta bulunan yaraların daha çabuk iyileşmesinde etkilidir.
-Nefes darlığına iyi gelir.
-Mide rahatsızlığı olan kişiler için rahatlatıcı etkisi vardır.
-Yüz felci geçiren kişilerde tedavi sürecinde yardımcıdır.
Çam Sakızı Nasıl Elde Elde Edilir?
Çam grubundan olan özellikle Köknar ağacından elde edilen bu sakız genellikle ağacın belirli bölgelerinde kendiliğinden çıkmaktadır. Daha fazla ürün istendiği durumlarda ise ağacın belirli yerlerine atılan ufak çizgiler çam sakızını ağaçtan çıkarmanın diğer bir yoludur.
Çam sakızı toplaması pek kolay olmadığından ve özellikle sık ormanlık alanlarda oluştuğundan piyasalarda oldukça pahalıya satılmaktadır.