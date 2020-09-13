Eskiden bir deyim vardı çamsakızı çoban armağanı diye. Çam sakızı çoban armağanı kişinin gücü oranında karşı tarafı mutlu etmek adına yaptığı eylem ve hediyesidir. Burada "Çam sakızı" sembolik bir durumdur. Küçük ve basit gibi görünse de çoban adına güzel bir armağan ve girişimdir. Fakat şuan artık o deyim geçerli değil. Artvin'in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor. Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.