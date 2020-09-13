YERLİ OTOMOBİL BEKLENİYOR

Oto galerici Ahmet Badak ise "Şimdi bu yüksek fiyatlar galericilerin ayıbı değil. Dolar çok yükseldi. Devletimizin ÖTV'si ve vergilerin dilimi daha çoğaldı. Örneğin 350 bin liralık bir araca 75 bin lira zam geldi. Yani halkımız bizden kaynaklandığını sanıyor. Yani fırsatçı olunduğunu, galericilerin 3'e alıp 5'e ve 7'ye sattığını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Biz de bundan çok rahatsızız. Biz aracı satıyoruz, sattığımız aracın yerine yenisini alamıyoruz. Bunun çözümü üretim olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.