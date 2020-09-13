Muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı için devlet tarafından 25 bin TL'ye kadar destek

2020 yılı itibariyle devam eden ve başvuru yapabileceğiniz ev bakım onarım tadilat yardım parası için sağlanması gereken tüm koşullar ve diğer işlemler sayfamızda yer alıyor. Devletin ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik sosyal yardımları her geçen gün artıyor.
EVİNİZİN TADİLAT, TAMİRAT, ONARIMLARINA 25.000 TL DESTEK ALABİLİRSİNİZ
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu iyi olmayan, ihtiyacı olan ve bu durumunu gelir testi ile kanıtlamış olan vatandaşlara çok sayıda sosyal yardım sağlıyor. Eğitim desteğinden, aylık maaş ödemesine, sağlık hizmetlerinden, gıda yardımlarına kadar çok sayıda alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren bakanlık barınma alanında da destekler veriyor.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.