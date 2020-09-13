MAKALE YAZARAK EVDE PARA KAZANMAK



Makale yazarak para kazanmak isteyenler ister kendi websitesini açabilir ve ona içerik girerek sitenin yükselmesiyle beraber para kazanabilir. İsterse başka sitelere içerik satarak para kazanabilir. Yazı yazarken dikkat etmeniz gereken özellikler var. Başlıca söylemek gerekirse; yazım ve noktalama işaretleri, anlam bütünlüğü, anlatım bozukluklarından kaçında ve SEO uyumlu yazma.

TERZİLİK YAPARAK PARA KAZANMAK



Dikiş konusunda iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, terzilik yaparak para kazanabilirsiniz. Aynı ütü yapma işinde olduğu gibi evinizden çalışarak para kazanabilirsiniz. Bunun için dikiş makinenizin ve yeteneğinizin olması yeterli. Tabi ki diğer ufak tefek birkaç ekipmanı da temin ederseniz çok daha iyi hizmet verebilirsiniz. Müşteri bulma konusunda yakınlarınızdan başlamanızı öneririm.



