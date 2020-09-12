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    • Ekonomi
    • 12.09.2020 22:19
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    • 12.09.2020 22:19
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    nda son durum! Dacia, Peugeot, Audi, Fiat, Renault ne kadar oldu? İşte fiyat listesi

    nda son durum zammı sonrası merak konusu oluyor. Bu bağlamda sıfır araç fiyatları ne kadar oldu sorusu bir süredir araba fiyatlarını takip edenler tarafından araştırılıyor. ÖTV oranlarında yapılan değişikliğin ardından sıfır araç fiyatlarındaki son durum merak konusu oluyor. Yapılan ÖTV zammı ile bazı marka araçların fiyat listesi güncellendi. İşte Audi, Renault, Peugeot, Seat, ve Fiat fiyat listesi...

    Sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

    ÖTV zammının ardından hangi marka araçlara ne kadar zam yapıldığı merakla sorgulanıyor. Eylül ayıyla birlikte fiyatlarını güncelleyen markalar, yeni fiyat listelerin yavaş yavaş duyurmaya başladı. Bazı markalar henüz yeni fiyat listesini duyurmasa da, bazı markaların güncel fiyat listesi belli oldu. Buna göre, en ucuz araba markası 110.900 TL ile Fiat Egea oldu. Peki, ÖTV sonrası sıfır araç fiyatlarında son durum nedir? Peki, Dacia, Peugeot, Audi, Fiat, Renault ne kadar oldu? İşte fiyat listesi

    ÖTV SONRASI SIFIR ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Dacia Logan MCV

    131.900 lira

    Audi A3 Sportback

    373.141 lira

    Ford Fiesta

    186.600 lira

    Mercedes A180

    347.400 lira

    Honda Civic Sedan

    209.600 lira

    Citroen C Elysee

    163.750 lira

    KIA Rio

    139.900 lira

    Peugeot 301

    167.900 lira

    Renault Clio

    124.900 lira

    Seat Ibiza

    179.500 lira

    Toyota Corolla

    161.800 lira

    Volkswagen Polo

    165.900 lira

    Fiat Egea

    110.900 lira
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    Haberler Ekonomi Sıfır araba fiyatlarında son durum! Dacia, Peugeot, Audi, Fiat, Renault ne kadar oldu? İşte fiyat listesi
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