ÖTV zammının ardından hangi marka araçlara ne kadar zam yapıldığı merakla sorgulanıyor. Eylül ayıyla birlikte fiyatlarını güncelleyen markalar, yeni fiyat listelerin yavaş yavaş duyurmaya başladı. Bazı markalar henüz yeni fiyat listesini duyurmasa da, bazı markaların güncel fiyat listesi belli oldu. Buna göre, en ucuz araba markası 110.900 TL ile Fiat Egea oldu. Peki, ÖTV sonrası sıfır araç fiyatlarında son durum nedir? Peki, Dacia, Peugeot, Audi, Fiat, Renault ne kadar oldu? İşte fiyat listesi

ÖTV SONRASI SIFIR ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dacia Logan MCV

131.900 lira

Audi A3 Sportback

373.141 lira

Ford Fiesta

186.600 lira

Mercedes A180

347.400 lira