ÖTV zammının ardından hangi marka araçlara ne kadar zam yapıldığı merakla sorgulanıyor. Eylül ayıyla birlikte fiyatlarını güncelleyen markalar, yeni fiyat listelerin yavaş yavaş duyurmaya başladı. Bazı markalar henüz yeni fiyat listesini duyurmasa da, bazı markaların güncel fiyat listesi belli oldu. Buna göre, en ucuz araba markası 110.900 TL ile Fiat Egea oldu. Peki, ÖTV sonrası sıfır araç fiyatlarında son durum nedir? Peki, Dacia, Peugeot, Audi, Fiat, Renault ne kadar oldu? İşte fiyat listesi
ÖTV SONRASI SIFIR ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dacia Logan MCV
131.900 lira
Audi A3 Sportback
373.141 lira
Ford Fiesta
186.600 lira
Mercedes A180
347.400 lira
Honda Civic Sedan
209.600 lira
Citroen C Elysee
163.750 lira
KIA Rio
139.900 lira
Peugeot 301
167.900 lira
Renault Clio
124.900 lira
Seat Ibiza
179.500 lira
Toyota Corolla
161.800 lira
Volkswagen Polo
165.900 lira
Fiat Egea
110.900 lira