Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süre sıfır araç üretilememesinden dolayı ikinci el araba fiyatlarında suni bir artış yaşanıyor. Araç satışında dolandırıcıların son yaptığı şey pes dedirtti. İkinci el araç satışında kilometre ibaresi mile çevrilerek araçlar satılıyor. Son zamanlarda ikinci el araç satışları patladı. 50 TL karşılığında kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ederken son zamanlarda kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlar piyasaya sürüldü.

KİLOMETRE DOLANDIRICILIĞI

50 TL karşılığında kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ederken son zamanlarda kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlarda piyasaya sürüldü. Kilometre dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan oto ekspertizleri, kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayamaya başladı.