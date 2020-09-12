A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda indirim fırsatı bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. A101'de bu hafta sonu yiyecek ve içecek ürünler dikkat çekerken Sabun Güz. Sultan Hamamı Limon 5x75 G Dalan, Ariel Renkli Toz Deterjan 4 Kg, Yemeklik Dana Pastırma 150 g, Danone Çikolatalı Süt 180 ml ön plandaki yerini aldı. Peki, A101'de hafta sonu hangi ürünler var? İşte A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu ürünleri

A101 12 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU