A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda indirim fırsatı bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. A101'de bu hafta sonu yiyecek ve içecek ürünler dikkat çekerken Sabun Güz. Sultan Hamamı Limon 5x75 G Dalan, Ariel Renkli Toz Deterjan 4 Kg, Yemeklik Dana Pastırma 150 g, Danone Çikolatalı Süt 180 ml ön plandaki yerini aldı. Peki, A101'de hafta sonu hangi ürünler var? İşte A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu ürünleri
A101 12 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Sultan Hamamı Limon 5x75 G Dalan
Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 2x160 ml
Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li
Tüm Terliklerde yüzde 20 indirim
Tüm Kitaplarda yüzde 30 indirim
Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram
Yumurta 15'li
Danone Aromalı Süt Çeşitleri 180 ml
Meyve ve sebze çeşitlerindeki fiyatlar
Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram