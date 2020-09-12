Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.09.2020 20:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 20:47
    ABONE OL

    nda indirim fırsatı başladı! İşte 'de hafta sonu yıldızları

    12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu ürün indirimlerinin belli olmasıyla vatandaşlar fırsatları değerlendirmek istiyor. Bu bağlamda yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar yeni indirimleri merak ediyor. A101'de hafta sonu Ariel Renkli Toz Deterjan 4 Kg, Yemeklik Dana Pastırma 150 g ve Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram fiyat etiketleriyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de hafta sonu yıldızları

    A101 12 Eylül aktüel kataloğunda indirim fırsatı başladı!

    A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda indirim fırsatı bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. A101'de bu hafta sonu yiyecek ve içecek ürünler dikkat çekerken Sabun Güz. Sultan Hamamı Limon 5x75 G Dalan, Ariel Renkli Toz Deterjan 4 Kg, Yemeklik Dana Pastırma 150 g, Danone Çikolatalı Süt 180 ml ön plandaki yerini aldı. Peki, A101'de hafta sonu hangi ürünler var? İşte A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu ürünleri

    A101 12 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    Sultan Hamamı Limon 5x75 G Dalan

    Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 2x160 ml

    Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li

    Tüm Terliklerde yüzde 20 indirim
    Tüm Kitaplarda yüzde 30 indirim

    Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram

    Yumurta 15'li

    Danone Aromalı Süt Çeşitleri 180 ml

    Meyve ve sebze çeşitlerindeki fiyatlar

    Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 12 Eylül aktüel kataloğunda indirim fırsatı başladı! İşte A101'de hafta sonu yıldızları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri