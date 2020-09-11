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    • 11.09.2020 18:42
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    SSK Bağ-Kur leri o toplantıyı bekliyor! Müjdeler peşi sıra açıklanacak mı? 5 talep...

    Kamu Personeli Danışma Kurulu () toplantısı için hazırlıklar devam ederken görüşülecek talepler merak ediliyor. Milyonlarca toplantıda görüşülecek konuları merak ederken bazı talepler ön plana çıktı. Talepler hayata geçerse milyonlarca emekli bu imkanlardan yararlanacak. Toplantıdan çıkacak kararları bekleyen emekli vatandaşlar hangi taleplerin görüşüleceğini merak ediyor. de karara bağlanmayan talepler, Kamu Personeli Danışma Kurulu'na taşınıyor.

    takvim.com.tr
    SSK Bağ-Kur emeklileri o toplantıyı bekliyor!

    Milyonlarca emeklinin beklediği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için geri sayım sürüyor. Emekliler görüşülecek talepleri merak ediyor. Bazı taleplerin ise KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. Emekliler; aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil gibi taleplerin masaya gelip karara bağlanıp bağlanmayacağını merak ediyor. Peki, toplantıda hangi talepler görüşülecek? İşte gündeme gelecek 5 talep...

    5 TALEP GÜNDEME GELİYOR

    Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.

    Talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor.

    İşte emeklilerin KPDK'da ele alınıp sonuçlandırılmasını istediği talepler:

    5 TALEP VAR

    ■ Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

    ■ Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

    ■ Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

    ■ Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

    ■ Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

    428 TL AİLE YARDIMI

    Talepler hayata geçerse memurlara verilen aile yardımından emekliler de yararlanacak. Çalışmayan eş için 351,09, 6 yaş üstü çocuk için 38,62 lira ödenecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.
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