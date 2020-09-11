Milyonlarca emeklinin beklediği Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için geri sayım sürüyor. Emekliler görüşülecek talepleri merak ediyor. Bazı taleplerin ise KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. Emekliler; aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil gibi taleplerin masaya gelip karara bağlanıp bağlanmayacağını merak ediyor. Peki, toplantıda hangi talepler görüşülecek? İşte gündeme gelecek 5 talep...

5 TALEP GÜNDEME GELİYOR

Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.