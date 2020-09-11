Borsa günü yükselişle tamamladı

EN FAZLA KAZANDIRAN ULAŞTIRMA OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 9,94 ile spor oldu.