ŞİDDETE KADAR VARDI

Vatandaş normalde zatürre aşısına ulaşmada sıkıntı çekmezken, bu yıl Kovid-19 etkisiyle zatürre aşısına yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun yarattı. Milliyet'te yer alan habere göre, Talep artışında "Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı koruduğu" ve "Herkesin zatürre aşısı olması gerektiği" düşüncesi etkili olurken, bazı uzmanların medyaya yansıyan açıklamaları da tetikleyici etki yarattı. Talep yoğunluğuna karşın hem saklama şartları nedeniyle büyük çaplı depolama yapamamaları hem de yeterli depolama alanı olmayan ASM'ler ücretsiz yaptıkları zatürre aşısı için "randevu" sistemine geçti. Aşıda yaşanan sıkıntılar nedeniyle sağlık çalışanları, eczacılar ile vatandaşlar da karşı karşıya geliyor. Bunun son örneği Balıkesir'de yaşandı. Ayvalık'ta E.B.K., aşı olmadığı için zatürre aşısı yapamayacaklarını belirten sağlık ocağındaki 3 hemşireyi darbedip, yardıma gelen hasta yakınını da bıçakladı. Gözaltına alınan E.B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.