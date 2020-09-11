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    • 11.09.2020 09:04
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    Son dakika: 'dan flaş karar! ni...

    Spn dakika haberleri... , volatil seyreden halka açık spor kulüplerinin hisselerine 1 ay süreyle tedbir getirme kararı aldı. Söz konusu hisselerde tedbirlerin uygulanacağı son tarih ise 9 Ekim 2020 olacak.

    Borsa İstanbul'dan flaş karar! Spor hisselerini...

    tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fenerbahçe , Trabzonspor Sportif, Galatasaray Sportif ve Beşiktaş Futbol Yatırımları paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında yarından itibaren 1 ay süreyle mevcut "açığa satış yasağına" ilave olarak "kredili işlem yasağı" ve "brüt takas" önleyici tedbirleri uygulanacak.

    Söz konusu hisselerde tedbirlerin uygulanacağı son tarih ise 9 Ekim 2020 olacak.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'dan flaş karar! Spor hisselerini...
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