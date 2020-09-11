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    • Ekonomi
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    • 11.09.2020 09:16
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    'dan 10 şirkete lisans

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 6 şirkete üretim, bir şirkete dağıtıcı lisasnsı verirken; petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ lisansı verdi.

    AA
    EPDK'dan 10 şirkete lisans

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () 10 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti.

    EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre EPDK, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 6 şirkete üretim lisansı, bir şirkete ise dağıtıcı lisansı verilirken, petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

    LPG piyasasında da bir şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.

    Ayrıca, 2 hidroelektrik enerjisi santrali (HES) şirketine de eskisinin devamı mahiyetinde yeni bir üretim lisansı verildi.

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