Mobilyacılar 50 bini acil 100 bin eleman arıyor





MAAŞ ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE

Sektörde yeni başlayan bir eleman asgari ücretin üzerinde maaş alıyor. 1-2 yıllık deneyime sahip ortalama bir işçi ayda asgari ücretin yüzde 20 ila 30 üzerinde maaş alırken, ortalama 5 yıllık deneyime sahip bir ustanın maaşı ise 3 bin 900 TL. En çok döşeme ustası, kaynakçı, dikiş operatörü ve CNC operatörü branşlarında eleman aranıyor. Balcı'nın ifadesiyle bu kişiler 'Ara' değil 'Aranan eleman' oldu. Yetiştirilmek üzere de işe alım yapacaklarını belirten Balcı, "Meslek liselerinin mobilya tasarım, makine, kaynak, motor, elektrik ve elektronik bölümünden mezun olan gençleri bekliyoruz" diye konuştu.