ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu sorusu bir süredir araba fiyatlarını takip edenler tarafından araştırılıyor. ÖTV oranlarında yapılan değişikliğin ardından sıfır araç fiyatlarındaki son durum merak konusu oluyor. Yapılan ÖTV zammı ile bazı marka araçların fiyat listesi güncellendi. İşte Audi, Renault, Peugeot, Seat, Volkswagen ve Fiat fiyat listesi...

ÖTV SONRASI SIFIR ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dacia Logan MCV

131.900 lira

Audi A3 Sportback

373.141 lira

Ford Fiesta

186.600 lira

Mercedes A180

347.400 lira