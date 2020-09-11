Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.09.2020 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 23:51
    ABONE OL

    12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda yeni indirimler! A101'de hafta sonu hangi ürünler var?

    12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda yeni indirimler yarın raflarda yerini alacak. A101'de bu hafta sonu yiyecek ve içecek ürünler dikkat çekerken Sabun Güz. Sultan Hamamı Limon 5x75 G Dalan, Ariel Renkli Toz Deterjan 4 Kg, Yemeklik Dana Pastırma 150 g, Danone Çikolatalı Süt 180 ml ön plandaki yerini aldı. Peki, A101'de hafta sonu hangi ürünler var? İşte A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu ürünleri...

    takvim.com.tr
    A101 12 Eylül aktüel kataloğunda yeni indirimler!

    A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu ürün indirimleri belli oldu. Bu bağlamda yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar yeni indirimleri öğrenmek için ürünleri incelemek istiyor. A101'de hafta sonu Ariel Renkli Toz Deterjan 4 Kg, Yemeklik Dana Pastırma 150 g ve Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram fiyat etiketleriyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de hafta sonu indirimli ürünlerinin listesi

    A101 12 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    Sultan Hamamı Limon 5x75 G Dalan

    Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 2x160 ml

    Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li

    Tüm Terliklerde yüzde 20 indirim
    Tüm Kitaplarda yüzde 30 indirim

    Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram

    Yumurta 15'li

    Danone Aromalı Süt Çeşitleri 180 ml

    Meyve ve sebze çeşitlerindeki fiyatlar

    Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda yeni indirimler! A101'de hafta sonu hangi ürünler var?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri