A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu ürün indirimleri belli oldu. Bu bağlamda yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar yeni indirimleri öğrenmek için ürünleri incelemek istiyor. A101'de hafta sonu Ariel Renkli Toz Deterjan 4 Kg, Yemeklik Dana Pastırma 150 g ve Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram fiyat etiketleriyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de hafta sonu indirimli ürünlerinin listesi

A101 12 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU