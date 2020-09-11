A101 12 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu ürün indirimleri belli oldu. Bu bağlamda yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar yeni indirimleri öğrenmek için ürünleri incelemek istiyor. A101'de hafta sonu Ariel Renkli Toz Deterjan 4 Kg, Yemeklik Dana Pastırma 150 g ve Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram fiyat etiketleriyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de hafta sonu indirimli ürünlerinin listesi
A101 12 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Sultan Hamamı Limon 5x75 G Dalan
Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 2x160 ml
Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li
Tüm Terliklerde yüzde 20 indirim
Tüm Kitaplarda yüzde 30 indirim
Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram
Yumurta 15'li
Danone Aromalı Süt Çeşitleri 180 ml
Meyve ve sebze çeşitlerindeki fiyatlar
Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi 700 gram