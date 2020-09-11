Gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini öğrenerek buna göre alışverişe gitmek istiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşansa da normalleşme sürecine geçilmesiyle normal çalışma düzenine geçilmişti. Peki, BİM-ŞOK-A101 saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 2020 A101-BİM-ŞOK çalışma saatleri!
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan büyük market zincirleri genelde sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor. Ancak bazı büyük market zincirlerinin çalışma saatleri farklılık gösteriyor.
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
Ancak CarrefourSA hipermarketlerinde dönemsel olarak uygulanan Fırsat Gecesi kampanyalarında Hiper mağazaları 23.00'e kadar açık oluyor ve kampanyalar için belirlenen saatten itibaren avantajlı fiyatlarla alışverişler yapılabiliyor.
Kampanya duyuruları için CarrefourSA sanal mağazası ve sosyal medya hesabı takip edilebilir ve çalışma saatleri dışında ya da gün içinde hızlı alışveriş yapabilmek için CarrefourSA sanal mağazasından alışveriş yapalabiliyor.
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 21.00