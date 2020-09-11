Gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini öğrenerek buna göre alışverişe gitmek istiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaşansa da normalleşme sürecine geçilmesiyle normal çalışma düzenine geçilmişti. Peki, BİM-ŞOK-A101 saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 2020 A101-BİM-ŞOK çalışma saatleri!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan büyük market zincirleri genelde sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor. Ancak bazı büyük market zincirlerinin çalışma saatleri farklılık gösteriyor.