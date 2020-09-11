SSK SGK Bağ-Kur emekli ek ödeme ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Emeklilerin gözü kulağı şu sıralar ek ödemede herhangi bir artış yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi. Her ay yüzde 4 ek ödeme alan emekliler, sistemin yenilenmesini istiyor. Formüllerden biri de çalışanlara verilen asgari geçim indirimiyle eşitlenmesi. Buna göre, aylık ek ödeme en az 220, en çok 375 lira olabilecek.
'ÇALIŞANLARLA AYNI OLSUN'
TAKVİM'e konuşan emekliler, ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek, "Çalışanlara asgari geçim indirimi (AGİ) ile en az 220 lira ödenirken, bin 500 lira maaşı olan emekli ayda 60 lira ek ödeme alıyor.
Ek ödeme ya oran olarak yükseltilsin ya da çalışanlara her ay ödenen AGİ ile eşitlensin" yorumunu yapıyor.
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor.
Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.
En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.