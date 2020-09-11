SSK SGK Bağ-Kur emekli ek ödeme ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Emeklilerin gözü kulağı şu sıralar ek ödemede herhangi bir artış yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi. Her ay yüzde 4 ek ödeme alan emekliler, sistemin yenilenmesini istiyor. Formüllerden biri de çalışanlara verilen asgari geçim indirimiyle eşitlenmesi. Buna göre, aylık ek ödeme en az 220, en çok 375 lira olabilecek.

'ÇALIŞANLARLA AYNI OLSUN'

TAKVİM'e konuşan emekliler, ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek, "Çalışanlara asgari geçim indirimi (AGİ) ile en az 220 lira ödenirken, bin 500 lira maaşı olan emekli ayda 60 lira ek ödeme alıyor.