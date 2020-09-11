Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|650,30
|681,50
|-4,58
|Alkim Kimya
|13,65
|14,10
|-3,19
|Türkiye Sigorta
|5,74
|5,87
|-2,21
|GSD Holding
|2,11
|2,15
|-1,86
|MLP Sağlık
|17,42
|17,72
|-1,69
|Netaş Telekom.
|15,95
|16,21
|-1,60
|Ülker Bisküvi
|22,40
|22,76
|-1,58
|Aksigorta
|7,24
|7,35
|-1,50
|Ege Endüstri
|729,50
|740,00
|-1,42
|Gübre Fabrik.
|28,00
|28,40
|-1,41
|Good-Year
|5,00
|5,07
|-1,38
|T. Halk Bankası
|5,10
|5,17
|-1,35
|Şekerbank
|1,49
|1,51
|-1,32
|Bizim Mağazaları
|15,64
|15,82
|-1,14
|Migros Ticaret
|37,76
|38,12
|-0,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,43
|7,50
|-0,93
|İş Bankası (C)
|5,06
|5,10
|-0,78
|Alarko Holding
|5,13
|5,17
|-0,77
|Koza Madencilik
|12,97
|13,07
|-0,77
|Anadolu Grubu Holding
|17,02
|17,15
|-0,76