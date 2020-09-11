Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 650,30 681,50 -4,58 Alkim Kimya 13,65 14,10 -3,19 Türkiye Sigorta 5,74 5,87 -2,21 GSD Holding 2,11 2,15 -1,86 MLP Sağlık 17,42 17,72 -1,69 Netaş Telekom. 15,95 16,21 -1,60 Ülker Bisküvi 22,40 22,76 -1,58 Aksigorta 7,24 7,35 -1,50 Ege Endüstri 729,50 740,00 -1,42 Gübre Fabrik. 28,00 28,40 -1,41 Good-Year 5,00 5,07 -1,38 T. Halk Bankası 5,10 5,17 -1,35 Şekerbank 1,49 1,51 -1,32 Bizim Mağazaları 15,64 15,82 -1,14 Migros Ticaret 37,76 38,12 -0,94 Tümosan Motor ve Traktör 7,43 7,50 -0,93 İş Bankası (C) 5,06 5,10 -0,78 Alarko Holding 5,13 5,17 -0,77 Koza Madencilik 12,97 13,07 -0,77 Anadolu Grubu Holding 17,02 17,15 -0,76