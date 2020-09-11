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    • Ekonomi
    • 11.09.2020 22:17
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    • 11.09.2020 22:17
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kazancıyla 11 Eylül'ü 1.102,70 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 650,30 681,50 -4,58
    Alkim Kimya 13,65 14,10 -3,19
    Türkiye Sigorta 5,74 5,87 -2,21
    GSD Holding 2,11 2,15 -1,86
    MLP Sağlık 17,42 17,72 -1,69
    Netaş Telekom. 15,95 16,21 -1,60
    Ülker Bisküvi 22,40 22,76 -1,58
    Aksigorta 7,24 7,35 -1,50
    Ege Endüstri 729,50 740,00 -1,42
    Gübre Fabrik. 28,00 28,40 -1,41
    Good-Year 5,00 5,07 -1,38
    T. Halk Bankası 5,10 5,17 -1,35
    Şekerbank 1,49 1,51 -1,32
    Bizim Mağazaları 15,64 15,82 -1,14
    Migros Ticaret 37,76 38,12 -0,94
    Tümosan Motor ve Traktör 7,43 7,50 -0,93
    İş Bankası (C) 5,06 5,10 -0,78
    Alarko Holding 5,13 5,17 -0,77
    Koza Madencilik 12,97 13,07 -0,77
    Anadolu Grubu Holding 17,02 17,15 -0,76

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