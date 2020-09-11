ABD ağustosta 200 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

Beklenenden daha düşük seviyede gerçekleşen bütçe açığının ağustosta 245 milyar doları bulacağı tahmin ediliyordu. Bütçe açığı, temmuzda ise 62,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde hükümetin gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 azalarak 223,2 milyar dolara ve harcamaları yüzde 1,2 azalışla 423,3 milyar dolara geriledi.