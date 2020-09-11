Bunu gören şaşırıyor! Cüzdanınızdaki 50 TL'niz servet değerinde olabilir! Sizde varsa...

Bilindiği üzere dünyada para, insanların hayatını sürdürebilmesi ve yiyecek giyecek gibi ihtiyaçlarını satın alabilmesi için son derece önemli bir araç. Her ülkenin merkez bankalarında basılan bu paralarda bazı zamanlar çeşitli hatalar meydana gelebiliyor. Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.

75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi. 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm" dedi.