Bunu gören şaşırıyor! Cüzdanınızdaki 50 TL'niz servet değerinde olabilir! Sizde varsa...

Bilindiği üzere dünyada para, insanların hayatını sürdürebilmesi ve yiyecek giyecek gibi ihtiyaçlarını satın alabilmesi için son derece önemli bir araç. Her ülkenin merkez bankalarında basılan bu paralarda bazı zamanlar çeşitli hatalar meydana gelebiliyor. Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin'in elinde bulunan 50 TL'lik banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. Paranın sahibi Mustafa Şahin, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL'lik teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.
75 BİN TL TEKLİF EDİLDİ
Mustafa Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin TL teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi. 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde sıfırın eksik olduğunu kaydeden Mustafa Şahin, "Elimdeki parada, '0' rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada '0' olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm" dedi.
"HATALI ŞEKİLDE BASILMIŞ 3-4 BANKNOT VAR"
Hatalı paranın 15-20 gün önce eline geçtiğini söyleyen Mustafa Şahin, Türkiye'de hatalı şekilde basılmış 3-4 banknot olduğuna dikkati çekti.
100 TL'LİK HATALI BASIM BANKNOT
Hatalı basım 100 TL'lik banknot sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. Mersin'de, kendisine bozdurmak için getirilen 100 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu fark eden Yusuf Karakuş, bu tür hatalı basım paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiklerini öğrenince 100 lirayı satışa çıkardı. Karakuş, ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırının eksik olduğu parası için "Eğer koleksiyoncular değerlendirmek isterlerse seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum" dedi.
"100 RAKAMINDA BİR SIFIR EKSİK"
Ön yüz sağ üst köşesindeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan elindeki 100 liranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hatalı basım yapılmış bir para olduğunu vurgulayan Karakuş, "Koleksiyoncuların özellikle arayıp da bulamadıkları paralardan birisi. Hatası, üzerindeki 100 rakamından birinde bir sıfır eksik; 10'u var, diğer sıfırı yok. Ayrıca, arkasında da seri numarasının üzerinde mürekkep lekesi mevcut. Atatürk resminin üzerinde de aynı mürekkep lekesinden var" ifadelerini kullandı.
"GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Hatalı basın 100 liranın iki gün önce tesadüfen eline geçtiğini, bilerek almadığını dile getiren Karakuş, "İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Bana getiren kişi, 100 liranın sıfırının olmadığını görünce sahte olduğunu zannediyordu herhalde. Parayı bozdurmak istedi, ben de bozdum. Ama tesadüfen bozdum, bilerek olmadı. Sonradan baktığımda da üzerinde bu hatalı basımı görünce dikkatimi çekti" ifadelerini kullandı.
"KOLEKSİYONCULAR İSTERLERSE SEVE SEVE GÖRÜŞÜRÜM"
Bu tür hatalı basım paraların, koleksiyonerler tarafından çok yüksek meblağlarla satıl alındığını bildiğini söyleyen Karakuş, kredi borçlarını ödeyebilmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, koleksiyonerlere çağrı yaptı.
Karakuş, "Koleksiyonculardan rağbet gösteren olursa parayı kendilerine takdim ederiz. Koleksiyoncular eğer değerlendirmek isterlerse ve bana ulaşırlarsa seve seve kendilerine vermeye teklif ediyorum. Hatalı basım 50 lira için 75 bin lira teklif ettiklerini duydum ama 100 lira için ne teklif edecekler, onu bilmiyorum. Bizim de bazı sıkıntılarımız var, emekli olduğumuz halde yine çalışıyoruz ama yine de sıkıntılarımız var. Öğrencilerimiz var, kredimiz var. Kredilerimizi yatırmak gerekiyor. O yüzden bana yardımcı olurlarsa sevinirim" dedi.
HATALI BANKNOTU, 150 BİN TL'YE SATIYOR
Mardin'de yaşayan Mehmet Alihansoy (27), basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.
Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyon izlerken 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti. Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti. Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.
'50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER'
100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum."