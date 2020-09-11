Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya başladı. Bilindiği üzere asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte "2021 Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.