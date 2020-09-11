Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|16,22
|15,25
|6,36
|Halk GMYO
|2,24
|2,11
|6,16
|Pegasus
|48,38
|46,00
|5,17
|Odaş Elektrik
|2,64
|2,52
|4,76
|Bursa Çimento
|5,92
|5,66
|4,59
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|8,34
|4,44
|Aygaz
|11,65
|11,30
|3,10
|Brisa
|11,77
|11,45
|2,79
|Anadolu Efes
|20,60
|20,04
|2,79
|Enerjisa Enerji
|8,53
|8,33
|2,40
|Bim Mağazalar
|69,30
|67,70
|2,36
|Çelebi
|69,35
|67,80
|2,29
|Tofaş Oto. Fab.
|23,40
|22,92
|2,09
|Kardemir (D)
|3,07
|3,01
|1,99
|Mavi Giyim
|39,94
|39,22
|1,84
|İş GMYO
|1,74
|1,71
|1,75
|Türk Hava Yolları
|10,93
|10,76
|1,58
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|9,02
|1,44
|DO-CO
|324,50
|320,00
|1,41
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|7,15
|1,40