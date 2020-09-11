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    • Ekonomi
    • 11.09.2020 21:31
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    • 11.09.2020 21:31
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    Satan bin pişman! 2. el ve arasındaki uçurum derinleşiyor! İşte fiyat listesi...

    Son dönemlerde özellikle araba fiyatlarındaki suni artış vatandaşların dikkatini çekerken güncel fiyat listesi merak konusu oluyor. Araba almak isteyen ve bir süredir ilan sitelerinde ikinci el araç fiyatlarına bakanlar fiyatların artışına şaşırıyor. Bu kapsamda henüz sıfırı bayilerde bile yer almayan araçların ikinci el fiyatlarının nı geçtiği görülüyor. İşte ikinci ve sıfır el araba fiyatlarında son durum ve fiyat listesi...

    2. el ve sıfır arabalar arasındaki fiyat farkı nedir?

    2. el ve sıfır araba fiyatları arasındaki uçurum derinleşiyor. Bir süredir ikinci el araba fiyatlarındaki artış araba almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son döneme bakıldığında ikinci el araba fiyatlarının ilan satış sitelerinde giderek artması otomobil alma düşüncesi olanların vazgeçmesine neden oluyor. Sıfır araçta fabrikaların taleplere yetişememesinden ikinci el araçlardaki suni fiyat artışı görenleri şaşırtıyor. Sıfırı henüz bayilerde yer almayan ve liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.

    Sıfır ve ikinci el fiyat aralığı artan o otomobillerin listesi...

    Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

    Sıfır fiyatı: 162.100 lira

    İkinci el fiyat: 216.000 lira

    Citroen C Elysee

    Sıfır fiyatı: 163.750 lira

    İkinci el fiyatı: 178.000 lira

    Renault Clio 1.0 SCe

    Sıfır fiyatı: 133.900 lira

    İkinci el fiyatı: 155.000 lira

    Fiat Egea 1.4 Fire

    Sıfır fiyatı: 110.900 lira

    İkinci el fiyatı: 148.000 lira

    Volkswagen Polo 1.0

    Sıfır fiyatı: 165.900 lira

    İkinci el fiyatı: 200.000 lira

    Nissan Micra

    Sıfır fiyatı: 161.400 lira

    İkinci el fiyatı: 209.000 lira

    Seat Ibiza

    Sıfır fiyatı: 179.500 lira

    İkinci el fiyatı: 212.000 lira
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    Haberler Ekonomi Satan bin pişman! 2. el ve sıfır araba fiyatları arasındaki uçurum derinleşiyor! İşte fiyat listesi...
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