2. el ve sıfır araba fiyatları arasındaki uçurum derinleşiyor. Bir süredir ikinci el araba fiyatlarındaki artış araba almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son döneme bakıldığında ikinci el araba fiyatlarının ilan satış sitelerinde giderek artması otomobil alma düşüncesi olanların vazgeçmesine neden oluyor. Sıfır araçta fabrikaların taleplere yetişememesinden ikinci el araçlardaki suni fiyat artışı görenleri şaşırtıyor. Sıfırı henüz bayilerde yer almayan ve liste fiyatı 162 bin lira olan otomobile ikinci el ilan sitelerinde 216 bin lira fiyat yazılmaya başlandı.

Sıfır ve ikinci el fiyat aralığı artan o otomobillerin listesi...

Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik

Sıfır fiyatı: 162.100 lira

İkinci el fiyat: 216.000 lira