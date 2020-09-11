YARDIMLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

Şuan için kampanya ne zaman sona erirse o zaman koronavirüs kapsamında verilen yardımların duracağını belirten yetkililer. Bu kapsamda da virüs ne zaman biterse yardımların da o zaman biteceğini ifade etti. Kampanya henüz yeni başladığı için kampanyaya yönelik detaylar henüz tam net değil. Salgının boyutlarına göre de kampanya yeniden planlanacaktır. Ancak şuan için kısa vade de sağlık ve gıda malzemelerine acil ihtiyaç olduğu için hemen karşılanması gerekir.

Kira yardımı ve diğer yardımlar da e-Devlet üzerinden başvuru alınmaktadır.

Kira yardımı başvurusu için TIKLAYIN