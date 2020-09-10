Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların kapanış saatlerinden itibaren sorgulanıyor. Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken gün içerisinde alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 468,8 liradan tamamladı. Peki, Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 10 Eylül anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|468,70
|468,90
|468,70
|468,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.090,00
|3.111,00
|3.090,00
|3.111,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|427,60
|431,60
|427,60
|431,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.020,00
|3.040,00
|3.020,00
|3.040,00
|Yarım Ziynet
|1.510,00
|1.520,00
|1.510,00
|1.520,00
|Çeyrek Ziynet
|755,00
|760,00
|755,00
|760,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 468,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 468,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 469 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 455 bin lira, en yüksek 469 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 469 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 172 milyon 334 bin 694,99 lira, işlem miktarı ise 4.744,78 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 209 milyon 407 bin 409,40 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.956,37 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.956,37 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,5 artışla 469 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4501 lira, satışta 7,4800 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4618 lira, satışta 7,4917 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,31'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1874, sterlin/dolar paritesi 1,2864, dolar/yen paritesi de 106,21 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 40,76 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,960 DOLARI AŞTI, PETROL YATAY
Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla tırmanışını sürdürdü ve 1,960 doları da aştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, çevre koruma kaygılarıyla Florida, Georgia ve North Carolina eyaletlerinde petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini 10 yıl süreyle yasaklaması üzerine hafif toparlanan petrol fiyatları, ABD hampetrol stokları, 4 Eylül'de sona eren haftada 2 milyon 970 bin varil azaldığını gösteren veriler sonrası, yükseldiği düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.12 artışla 41.21 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.16 artışla 38.69 dolar,
- altın yüzde 0.91 artışla 1,964.67 dolar,
- gümüş yüzde 1.72 artışla 27.45 dolar,
- bakır yüzde 0.74 artışla 6,759.00 dolar,
- platin yüzde 1.58 artışla 937.96 dolar,
- paladyum yüzde 1.30 artışla 2,331.02 dolar düzeyindeydi.