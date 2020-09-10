Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasaların kapanış saatlerinden itibaren sorgulanıyor. Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken gün içerisinde alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 468,8 liradan tamamladı. Peki, Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 10 Eylül anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?