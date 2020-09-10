BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda indirim sürprizleri dikkat çekiyor! BİM'de yarın hangi ürünler var?

BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda indirim sürprizleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Kumtel Cam Ankastre Set, Naturalove Mermer Desenli Kahvaltılık, Jabra GN Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık, HP Wireless Mouse Z3700, Hıkvısıon Taşınabilir SSD Hafıza, Starcom Abajur USB Led Lamba, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi ve Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu ürünleri fiyat etiketleriyle dikkat çekti. Peki, BİM'de yarın hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyatları

BİM 11 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Cam Ankastre Set

• Cam Davlumbaz

• 60 cm cam davlumbaz

• Siyah cam

• Güç: 163 W

• Cam Ocak

• Otomatik düğmeden çakmaklı

• 4 gözü gazlı

• Gaz emniyetli

• Siyah cam gövde

• Emayeli ızgara

• Cam Panel Fırın

• Full cam panel

• Toplam güç: 1600 W

• A+ sınıfı enerji

• 50 litre fırın kapasitesi