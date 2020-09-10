BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda indirim sürprizleri dikkat çekiyor! BİM'de yarın hangi ürünler var?

BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda indirim sürprizleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Kumtel Cam Ankastre Set, Naturalove Mermer Desenli Kahvaltılık, Jabra GN Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık, HP Wireless Mouse Z3700, Hıkvısıon Taşınabilir SSD Hafıza, Starcom Abajur USB Led Lamba, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi ve Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu ürünleri fiyat etiketleriyle dikkat çekti. Peki, BİM'de yarın hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyatları
BİM 11 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Cam Ankastre Set
• Cam Davlumbaz
• 60 cm cam davlumbaz
• Siyah cam
• Güç: 163 W
• Cam Ocak
• Otomatik düğmeden çakmaklı
• 4 gözü gazlı
• Gaz emniyetli
• Siyah cam gövde
• Emayeli ızgara
• Cam Panel Fırın
• Full cam panel
• Toplam güç: 1600 W
• A+ sınıfı enerji
• 50 litre fırın kapasitesi
Eva Konuşan Meslekler
• İndirilecek uygulama sayesinde cep telefonları ve tabletlerde canlanır ve konuşur
Jabra GN
Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık
• 4 mikrofon- Jabra Sound+ uygulaması
• Şarj ünitesi ile 15 saate kadar pil ömrü
HP
Wireless Mouse Z3700
• 1.200 optik sensör olağanüstü hassaslık
• Windows, Mac, Chrome ve Android uyumludur
Fakir
Fincanlı Filtre Kahve Makinesi
• 350 ml kapasiteli seramik bardak
• Kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir filtre
Glass in Love
Borosilikat Filtre Kahve Demliği
• Isıya dayanıklı borosilikat cam gövde, şık ahşap tutacak, paslanmaz çelik orta filtre
• 600 ml
Starcom
Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu
• Yakınlaştırıcı mercekli LED
• 360 derece esnek başlık
Fakir
Buharlı Mop
• 10 farklı fonsiyonlu kullanım başlığı
• 330 ml kapasiteli su haznesi
Çöp Konteyneri
• 120 L
• Tekerlekli kolay kullanım
Lisanslı Pijama Kız-Erkek Çocuk
• 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-10 yaş
• Minnie, Mickey, Batman, Frozen