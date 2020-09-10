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    • 10.09.2020 20:53
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    BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda indirim sürprizleri dikkat çekiyor! BİM'de yarın hangi ürünler var?

    BİM 11 Eylül Cuma aktüel kataloğundaki indirimler belli oldu. Cuma günü gelecek ürünleri merak edenler ise fiyat listesini öğrenmek için araştırma yapıyor. Haftanın aktüel kataloğunda Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, Jabra GN Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık, Kumtel Cam Ankastre Set, Naturalove Mermer Desenli Kahvaltılık ve Starcom Abajur USB Led Lamba ürünlerindeki indirim göze çarpıyor. İşte BİM 11 Eylül aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda indirim sürprizleri!

    BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda indirim sürprizleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Kumtel Cam Ankastre Set, Naturalove Mermer Desenli Kahvaltılık, Jabra GN Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık, HP Wireless Mouse Z3700, Hıkvısıon Taşınabilir SSD Hafıza, Starcom Abajur USB Led Lamba, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi ve Starcom Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu ürünleri fiyat etiketleriyle dikkat çekti. Peki, BİM'de yarın hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyatları

    BİM 11 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Kumtel Cam Ankastre Set
    • Cam Davlumbaz
    • 60 cm cam davlumbaz
    • Siyah cam
    • Güç: 163 W
    • Cam Ocak
    • Otomatik düğmeden çakmaklı
    • 4 gözü gazlı
    • Gaz emniyetli
    • Siyah cam gövde
    • Emayeli ızgara
    • Cam Panel Fırın
    • Full cam panel
    • Toplam güç: 1600 W
    • A+ sınıfı enerji
    • 50 litre fırın kapasitesi

    Eva Konuşan Meslekler
    • İndirilecek uygulama sayesinde cep telefonları ve tabletlerde canlanır ve konuşur

    Jabra GN
    Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık
    • 4 mikrofon- Jabra Sound+ uygulaması
    • Şarj ünitesi ile 15 saate kadar pil ömrü

    HP
    Wireless Mouse Z3700
    • 1.200 optik sensör olağanüstü hassaslık
    • Windows, Mac, Chrome ve Android uyumludur

    Fakir
    Fincanlı Filtre Kahve Makinesi
    • 350 ml kapasiteli seramik bardak
    • Kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir filtre

    Glass in Love
    Borosilikat Filtre Kahve Demliği
    • Isıya dayanıklı borosilikat cam gövde, şık ahşap tutacak, paslanmaz çelik orta filtre
    • 600 ml

    Starcom
    Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu
    • Yakınlaştırıcı mercekli LED
    • 360 derece esnek başlık

    Fakir
    Buharlı Mop
    • 10 farklı fonsiyonlu kullanım başlığı
    • 330 ml kapasiteli su haznesi

    Çöp Konteyneri
    • 120 L
    • Tekerlekli kolay kullanım

    Lisanslı Pijama Kız-Erkek Çocuk
    • 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-10 yaş
    • Minnie, Mickey, Batman, Frozen
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    Haberler Ekonomi BİM 11 Eylül aktüel kataloğunda indirim sürprizleri dikkat çekiyor! BİM'de yarın hangi ürünler var?
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