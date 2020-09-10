Borsa, günü düşüşle tamamladı | 10 Eylül BIST 100 son durum

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 800 milyon dolar ila 2,8 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler dengesi, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar olmuştu.