İstanbul Bilişim, bir süredir tüketicilerin satın aldığı ürünleri göndermediği gerekçesiyle gündemde. Türkiye genelinde, 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünleri göndermeyen şirketin açtığı konkordato davası devam ederken, kritik bir davanın da Ankara'da açıldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketten aldıkları ürünleri alamayan 4 kişinin şikâyetini tek dosyada birleştirdi. Sabit A., Ali Osman K., Rüstem D. ile Orkun K., savcılık dilekçelerinde, ödemesini yaptıkları ürünleri alamadıkları gibi para iadelerinin de yapılmadığını bildirdi. Kimi evine televizyon, kimi ütü, kimi cep telefonu alan şikâyetçiler, firmanın kendilerini dolandırdığını iddia etti.

İFADE VERDİ

Soruşturmayı yürüten Savcı Ejder Oğuz Özdemir, 4 şikâyet başvurusunu tek dosya altında topladı. Savcılık, her şikâyete ilişkin şirketin sahibi Nurettin Yavuz'un (31) ifadesini ayrı ayrı aldı. Yavuz, talimatla alınan ifadelerinde, kimseyi dolandırma kastlarının olmadığını, ürün tedarikinde sorun yaşadıklarını öne sürdü.

PARA TOPLANDI

Hürriyet'in haberine göre; Yürütülen soruşturma sonrası Yavuz hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile dava açıldı. Yavuz'un 12 yıldan 40 yıla hapsi talep edildi. İddianamede, şirketin, stokta bulunmayan ürünlerin satışını yaptığı, bu sayede çok sayıda kişiden para toplandığı kaydedildi. Nurettin Yavuz'un, şirketin gerçek sahibi olmadığı yönündeki tartışmalara savcılık iddianamesinde de değinildi. İddianamede, şirketin merkez adresi İstanbul olmasına rağmen Yavuz'un Mernis kaydının Diyarbakır olması çelişkili bulundu.

KAYITLI BİR MAL VARLIĞI BULUNMUYOR

Şirketin sahibi görünen Nurettin Yavuz ile ilgili İstanbul'da yürütülen bir soruşturma dosyasında da önemli detaylar yer alıyor. Dosyaya göre, Yavuz adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmuyor. Hakkında 114 ayrı 'dolandırıcılık' kaydı bulunuyor. Geçen yıl el değiştiren şirketin yeni sahibi görünen Nurettin Yavuz'un 'emaneten' şirketi üzerine aldığı belirtiliyor. Tek bir fotoğraf karesi dahi bulunmayan, adına kayıtlı şirketlerde ulaşıla-mayan Nurettin Yavuz'un nerede yaşadığını şirket çalışanları dahi bilmediklerini söyledi.

1100 TÜKETİCİ DAVAYA MÜDAHİL