Dün 10 saat boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatılarak ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' için geçici çalışma halatı olarak da adlandırılan iki halattan biri Asya yakasından Avrupa yakasındaki kuleye çekildi.