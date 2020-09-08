A101 10 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta onlarca indirimli ürün fırsatı bulunurken marketlerden alışveriş yapanlar ise ürünleri öğrenmek istiyor. A101'de bu hafta SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü ve Lenovo Wireless Kablosuz Mouse ürünleri göze çarpıyor. İşte 10 Eylül A101 aktüel kataloğu...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL