A101 10 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta onlarca indirimli ürün fırsatı bulunurken marketlerden alışveriş yapanlar ise ürünleri öğrenmek istiyor. A101'de bu hafta SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı, Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü ve Lenovo Wireless Kablosuz Mouse ürünleri göze çarpıyor. İşte 10 Eylül A101 aktüel kataloğu...
10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL
Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TL
4 Raflı Kitaplık 79,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 49,95 TL
Oyuncak Bez Bebek 18,95 TL
SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.199 TL
Lenovo E10 Tablet 899 TL
Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 49,95 TL