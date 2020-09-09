4 bin lira maaşlı memurun dudak uçuklatan serveti! 35 taşınmaz, iki otomobil, bankada 2 milyon 380 bin lira...

Polis bu şikayet üzerine zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli mutemedin, maaş ve masraf adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları da kendisi ve 4 mesai arkadaşı ile bir yakınının banka hesaplarına aktardığını saptadı. Yapılan takipler ile şüphelilerin 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.