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    • 09.09.2020 10:12
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    BIST 100 endeksi güne yatay başladı | 9 Eylül 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı

    Dün yükselişle güne başlayan ve 1.100 puanın üstünü test eden BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,02 düşüşle merhaba dedi. Analistler endekste teknik açıdan 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 seviyesinin ise destek olduğunu belirtti.

    BIST 100 endeksi güne yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 1.089,39 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 0,21 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 1.089,39 puana geriledi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile turizm oldu.

    Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 1.100 puanın üzerini test etmesinin ardından Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 1.089,60 puandan tamamladı.

    Analistler, dün ABD'de teknoloji hisselerindeki sert kayıplar ve petrol fiyatlarının düşüşünü hızlandırmasının küresel ölçekte risk algısını olumuz etkilediğini söyledi.

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri olduğunu kaydetmesinin ardından bugün petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında görece sakin bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, veri takviminin zayıf olduğunu, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    Analistler, teknoloji hisselerinin seyrinin bir süre daha küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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