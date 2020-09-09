BIST 100 endeksi güne yatay başladı | 9 Eylül 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 1.089,39 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 0,21 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 1.089,39 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile turizm oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 1.100 puanın üzerini test etmesinin ardından Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 1.089,60 puandan tamamladı.